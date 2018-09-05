Paraguay'ın jestine Filistin sessiz kalmadı!

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı alması üzerine Paraguay’da büyükelçilik açma kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatı üzerine başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devleti’nin Paraguay’ın İsrail büyükelçiliğini yeniden Kudüs’ten Tel Aviv’e taşıma kararını takdir ettiğini vurgulayarak, Filistin büyükelçiliğinin "derhal" Paraguay’da açılacağını kaydetti.

Maliki açıklamasında, birçok ülkeye “bu ilkesel duruşundan” dolayı Paraguay’da büyükelçilik açma çağrısı yaparak, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile birlikte Filistin büyükelçiliğinin açılması için durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

PARAGUAY 21 MAYIS'TA BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIMIŞTI

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtilmişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.