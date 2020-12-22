Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Valdez, haber, spor ve yaşam kategorindeki fotoğrafları oyladı.

Valdez, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize’nin adı Ayda", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Valdez, haber ve yaşam kategorilerinde tek bir fotoğrafta karar kıldığını ancak spor kategorisindeki fotoğraflar arasında karar vermekte zorlandığını kaydetti.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize’nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafa oy veren Valdez, bu fotoğrafın kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirterek, "AFAD ile çok yakınım ve olanlardan çok etkilendim. Acil durum konusunda uzmanım. Paraguay'daki itfaiye derneğinin kurucusuyum. Olağanüstü durumlarda çalışan herkese çok yakınım. En önemlisi bir hayat kurtarmaktır. Bu fotoğraf, hayatın devam edebilmesi için bir umut anlamı taşıyor. Bu yüzden bu fotoğraftan çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Valdez, spor kategorisinde 3 fotoğrafı çok beğendiğini, seçiminin ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafından yana olduğunu belirtti. Bu fotoğrafı seçme nedenine ilişkin Valdez, fotoğraftan çok etkilendiğini ve stadyumun, Paraguaylılar için "hayat dolu" anlamına geldiğini dile getirdi.

Yaşam kategorisinde tercihini, İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Valdez, "Bu benim çünkü tüm sağlıkla ilgili protokollere saygı duyuyorum. Benim yaşımdaki insanların dışarı çıkabileceği haberini aldığımda ben de dışarı çıktım. Bu insanlar dışarı çıkmaktan zevk aldıklarında ben de aynı duyguyu hissettim. Bu kişisel bir duygu, bu insanların hissettiği duygunun aynısını hissettim." diye konuştu.

Valdez, "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafın çok olumlu mesaj verdiğini belirterek, "Böyle bir durumun üstesinden bu şekilde gelebiliriz. Bu fotoğraf çok şey ifade ediyor çünkü Paraguay'da da Kovid-19 var. Türkiye'nin desteğini aldık. Türkiye'nin desteğini doğru zamanda aldık çünkü o sırada hastanelerimiz hazır değildi." dedi.

Büyükelçi Valdez, oylamadaki bütün fotoğrafların profesyonel ve hepsinin ayrı bir mesaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.