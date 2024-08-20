Para yatırmak için ATM’ye gitti! Eline deste deste para yağdı

Denizli’de yaşayan emekli askeri personel olan Eyüp Akdoğan geçtiğimiz haftalarda yaşadığı olay karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Oğluna para göndermek için gittiği ATM’den bir anda deste deste para geldi, Akdoğan şaştı kaldı. Para göndermek isterken ATM’nin para vermesi görenleri de hayrete düşürdü.

Kartsız işlemler menüsünden işlem yapmak isterken, yaşadığı durum karşısında şaşıran Akdoğan ATM’den gelen parayı ilgili bankaya giderek teslim etti.

TEK BİR TUŞLA BİNLERCE LİRA GELDİ

Akdoğan, oğluna para göndermek için gittiği ATM’de işlem yapmak isterken kendisinden önce işlem yapan müşterinin sonlandırmayı unuttuğu işlemi sonlandırmasının ardından para haznesinde binlerce lira karşı karşıya kaldı.

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Paralarla karşı karşıya kalan Akdoğan, ilk anda ne yapacağını bilemese de bir süre sonra parayı hazneden alarak ATM’nin önünde paranın sahibini bir süre bekledi.

Gelen giden olmamasının üzerine banka kapalı olduğundan Akdoğan parayı yanına alarak evine gitti. İlgili ATM’nin ait olduğu bankanın açık olduğu tarihte bankaya giden Akdoğan yaşadığı durumu anlatarak parayı iade etti.

Yapılan incelemeler sonucunda 20 bin 400 TL’nin, Akdoğan’dan önce gelen müşteri hesabına parayı yatırmış ancak sistemde yattı gözükmesine rağmen para ATM’nin para haznesinde kaldığı belirlendi.