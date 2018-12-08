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Para yatırıma değil faize gidiyor

Yatırım ve üretime gitmesi gereken kaynaklar, yüzde 20’yi aşan faizler yüzünden Hazine tahvillerine yatırılıyor. Kasım ayında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi yüzde 12 ile Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)’ler sağladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:54
Para yatırıma değil faize gidiyor

Türkiye'yi yeniden yüksek faizle tanıştıran adımlar; üretim ve yatırıma yönlendirilmesi gereken kaynakların hazine tahvillerinde değerlendirilmesine yol açtı. Kasım ayında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)'ler sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,3 ile DİBS'te gerçekleşti.

Dolar, avro ve altın kaybettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,22, BIST 100 endeksi yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırdı. Kasım'da külçe altın yüzde 5,17, dolar yüzde 5,83 ve avro yüzde 6,88 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,06 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,33, külçe altın yüzde 6,22, dolar yüzde 6,87 ve avro yüzde 7,91 kayba yol açtı.

En yüksek getiri Dibs'te

Üç aylık değerlendirmede de DİBS en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkat çekti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,39 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı DİBS oldu. Son üç aylık dönemde avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti. Yatırım araçlarının altı aylık getirilerine bakıldığında ise tablo değişiyor.

 

 

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:54
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