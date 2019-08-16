Para ve çek dolu çantayı bulan işçiden insanlık dersi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park suladığı sırada, içinde 2 milyon lira değerinde para ve çekin bulunduğu bir çanta bularak sahibine teslim eden belediye işçisi Durmuş Uğur, çanta sahibinin hediye teklifini "insanlık görevini yaptığını" söyleyerek kabul etmedi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Osman Gazi Parkı'nda dün, bir bankın üzerinde içi para dolu çanta bulan ve amirlerine bildirerek çantanın sahibine teslim edilmesini sağlayan Durmuş Uğur, Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Belediyede düzenlenen ve çanta sahibi Mahsun Örge'nin de katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, Durmuş Uğur'un tüm Türkiye'ye örnek olduğunu, çocuklarına ve torunlarına anlatacağı güzel bir hikayesinin olduğunu belirtti.

Durmuş Uğur'u insani davranışından ötürü tebrik ettiklerini ifade eden Akın, "Bu davranışının Türkiye'de herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Durmuş kardeşimizin bu davranışını ufak da olsa bir hediye ile kutlamak istedim. Allah bundan sonra yolunu gönlünün güzelliği gibi yapsın." dedi.

İşçi Durmuş Uğur ise, "Ben insanlık görevimi yaptım. Bu yaşıma kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi, bundan sonra da nasip olmasın inşallah." dedi.

Durmuş Uğur, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çanta sahibi Örge'nin de kendisine hediye vermek istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

"Neden kabul etmediniz ?" sorusu üzerine Uğur, "İnsanlık namına... Benim olmayan bir şeyi kabul edemem. Onun kendi parası, alın teri, benim olan bir şey değil. Bunun için kabul etmedim." dedi.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uğur'un biri epilepsi hastası 2 çocuğunun bulunduğu, 90 bin lira konut kredisi ve kredi kartı borçlarının olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park sulayan belediye işçisi Durmuş Uğur'un bankta bulduğu çantadan yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro ve 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek çıkmış, çanta, sahibi Mahsun Örge'ye teslim edilmişti.

