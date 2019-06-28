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Para tekvandoculardan önemli başarı

- Para Tekvando Milli Takımı, 5 sporcuyla katıldığı Okyanusya Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla zirvede tamamladı

28 Haziran 2019 Cuma 10:38
Para tekvandoculardan önemli başarı


ANKARA (AA) - Okyanusya Para Tekvando Şampiyonası'na 5 sporcuyla katılan Türkiye, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıp, takım halinde zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren ve Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenen organizasyonda milli takım, tüm sporcularıyla madalyaya uzandı.

Milli sporculardan kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan ve K44 75 kiloda Fatih Çelik'in altın, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke'nin gümüş, kadınlar K44 49 kiloda ise Meryem Betül Çavdar'ın bronz madalyayla kazandığı aktarıldı.

Bu sonuçlarla ay-yıldızlı ekibin, şampiyonayı takım halinde birinci tamamladığı belirtildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli takımı tebrik ederek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na doğru süre azaldıkça sporcularımızın performansı artıyor. Dünyanın öteki ucunda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli takım kafilemizi yürekten kutluyorum. Aldıkları sonuçlar bizi 2020 yolunda umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:38
  1. Okyanusya Para Tekvando Şampiyonası
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  3. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı

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