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Para-taekwondoculardan 5’i 1 yerde!

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Okyanuysa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda 3’ü altın 5 madalya kazandı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:37
Para-taekwondoculardan 5’i 1 yerde!

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Okyanuysa Para-Taekwondo Şampiyonası’nda 3’ü altın 5 madalya kazandı.


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na puan veren ve Avustralya’nın Gold Coast kentinde düzenlenen Okyanusya Para-Taekwondo Şampiyonası’na 5 sporcuyla katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlarken, sporcular 2020 yolunda önemli puanlar kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, takım halinde Okyanusya Şampiyonu oldu.


Şampiyonada, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan ve K44 75 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı. Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ise bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini tebrik ederek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na doğru süre azaldıkça sporcularımızın performansı artıyor. Dünyanın öteki ucunda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli takım kafilemizi yürekten kutluyorum. Aldıkları sonuçlar bizi 2020 yolunda umutlandırıyor. Avustralya’da 5 sporcuyla 5 madalya kazanan teknik ekibimizi, sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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