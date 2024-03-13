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Gündem Para sayma ifşası CHP'li Çiçek'i çıldırttı: Konuyu kapatın, yoksa giderim
Gündem

Para sayma ifşası CHP'li Çiçek'i çıldırttı: Konuyu kapatın, yoksa giderim

Yeniakit Publisher
2024-03-13 03:23:00 - 2024-03-13 03:23:53

Tv100 canlı yayınına konuk olan CHP'li Dursun Çiçek, CHP'de para sayma meselesinin konuşulmasından rahatsız oldu ve stüdyoyu terk edeceğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık iki hafta kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmak bilmiyor. Gündeme bomba gibi düşen İstanbul'da 'CHP binasında para sayma görüntüsü' başlığıyla servis edilen görüntüler CHP'lileri adeta çılgına döndürdü.

Tv100 canlı yayınına konuk olan CHP'li Dursun Çiçek, CHP'de para sayma meselesinin konuşulmasından rahatsız oldu ve stüdyoyu terk edeceğini belirtti.

'İnsanlar merak etmiyor'

"Konuyu kapatmazsanız yayını terk edeceğim" diyerek canlı yayında tehditler savuran Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum. Bu konuya yargı el atmış. İnsanlar hiç merak etmiyor. Türkiye falan konuşmuyor." dedi.

'Konuyu değiştirecekseniz kalayım'
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Çiçek, "2 saattir bunu konuşuyoruz. Başka bir konu konuşalım. Ben bu konudan sıkıldım müsaade istiyorum.. Konuyu değiştirecekseniz kalayım. Bu konu gına getirdi." ifadelerini kulandı.

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