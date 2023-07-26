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Siyaset Para, para, para.. CHP, paramparça olmuyorsa, “para”dandır!
Siyaset

Para, para, para.. CHP, paramparça olmuyorsa, “para”dandır!

Yeniakit Publisher
2023-07-26 10:49:00 -
Para, para, para.. CHP, paramparça olmuyorsa, "para"dandır!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Para, para, para.. CHP, paramparça olmuyorsa, “para”dandır!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde sağa sola para akıttığı belgelenen CHP hakkında yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İktidarı konuşmamız gerekirken..

İktidar partisi, neleri yapıyor, neleri daha iyi yapması gerekir, hangi konularda başarılı değil, bunlar üzerinde düşünmemiz, konuşmamız, yazmamız gerekir iken..

Seçimi kaybeden CHP’yi konuşuyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’yi, parti yönetimi açısından konuşuyoruz.

Parti yönetiminde değişim olacak mı, olmayacak mı üzerinden tartışıyoruz.

CHP’nin, gazetecileri maaşa bağlamaları açısından konuşuyoruz.

Halktv ile yaptığı anlaşmayı, sansürün kaldırılmasının yıldönümünde iptal etmesi ile konuşuyoruz.

Altılı masa içindeki protokole ilaveten, diğer ortakların haberi olmadan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 3 bakanlık teklif etmesi ile konuşuyoruz..

Partinin içinde, “temiz birisi olmadığı”nı, mevcut genel başkanın, “olsa hemen bırakırım” açıklaması ve itiraf etmesi üzerinden konuşuyoruz..

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