Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak - İsveç'te düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kadınlarda 14 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenecek Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, yarın İsveç'in Helsingborg kentinde başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Şampiyonaya katılacak erkek ve kadın sporcular şunlar: Erkekler: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Ahmet Nihat Yıldırım Kadınlar: Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, Sinem Çağlayan, Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, İrem Oluk

Bu arada şampiyonada, Türk hakemler Sait Yücel ve Çağlar Turan da görev yapacak.

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