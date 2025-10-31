Para konsere gitti personel aç kaldı

Az laf, çok iş diyerek Ankaralıyı kandıran CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetiminde Başkent en kötü günlerini yaşıyor. Altyapı, ulaşım, metro gibi konularda hemen hemen hiçbir gözle görülür yatırım yapmayan Yavaş, ABB’nin inşaat şirketi PORTAŞ’ı da batırdı. Binlerce konutluk kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olan PORTAŞ’ın inşaatları, müteahhitlere hak edişlerinin verilememesi nedeniyle durdurulurken, mali darboğaza giren şirket, 15 ayda 2 bin çalışanını işten çıkardı. 350 civarında çalışan ise aylardır maaş alamıyor.

İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

İşten çıkarılan Sadık Güneş isimli çalışan içine düştüğü bunalım sonucunda hayatına son verirken, işsiz kalan 2 bin kişi Yavaş’ı sorumlu tutuyor. Yine yıllar önce Mamak’taki kentsel dönüşüm projesi kapsamında PORTAŞ sorumluluğunda başlatılan 4 bin 477 konuttan sadece 418’i bitirilebildi. Büyük bir şatafatla temeli atılan 47 bin 970 konutluk 7 proje de durmuş vaziyette. Kentsel dönüşüm projesi için ABB’den PORTAŞ’a aktarılan 10 milyar liranın üzerindeki kaynağın akıbeti bilinmezken, kentsel dönüşüm vaadiyle evlerini ABB’ye bırakan binlerce Ankaralı ise evsiz kaldı. Maaşlarını alamayan PORTAŞ çalışanları ise şöyle dert yandı: “3 aydır maaşlarımız yatmıyor, bir bilgi verilmiyor. İstifa etmemiz bekleniyor. Okullar açıldı çocuklarımıza alışveriş yapamadık. Kiralarımızı 3 aydır ödeyemiyoruz. Kredi kartlarımız patladı. Mansur başkan çorba dağıtacağına bizlere yardım etsin. Hepimiz zor durumdayız. Borçla harçla işlerimize gidiyoruz. Hâlâ müdürlerin keyfi yerinde, altlarında belediye arabaları, odalarında kahvelerini içiyorlar. Sesimizi duyun.”

ABB İFLAS ETMİŞ DURUMDA

Ankara’nın içine düşürüldüğü durumu Akit’e değerlendiren AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları anlattı: “Bir yanda PORTAŞ’ı uçurduk, büyüttük diyen yönetim, diğer yanda evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler… Bu nasıl sosyal belediyecilik? Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef iflas etmiş durumdadır. Yavaş’ın ‘ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır’ diye açıklamaları var. Genç bir baba yaşamına son verdi. ABB yetkililerinden ise açıklama yok. Suçüstü yakalandıkları zaman hemen sessizliğe bürünürler. Mamak’taki kentsel dönüşüm projesi için Belediye Meclisi kararıyla PORTAŞ’a bugünkü kurlarla 10 milyar lirayı aşan, 7 milyar 898 milyon lira ödeme yapıldı. Vatandaşlara hak ettikleri konutlar teslim edilsin diye. Yine 18 Nisan 2023’te büyük bir şatafatla temeli atılan 47 bin 970 konutluk 7 proje de yüklenici firmalara ödeme yapılamadığından durmuş vaziyette. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve Ankaralılar adına bunun da takipçisi olacağız.”

DEVLET SÜRECE EL KOYMALI

AK Partili ABB Meclis Üyesi Av. Fatih Ünal da şunları söyledi: “PORTAŞ ve diğer ABB şirketleri zaten uzun süredir yönetilemez haldeydi. Mansur Yavaş sürekli AK Parti grubuna yüklenmişti. Ama gelinen süreçte şirketlerin iflas ettirildiği, içinin boşaltıldığı görülüyor. İşçileri işten çıkarmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar 2 bin işçi işten çıkarıldı. Bu maalesef ABB için de Ankara için de büyük bir felaket. ABB’de şirketler yönetilebilir haldeyken, kâr edebilir haldeyken şu anda zarar eden ve sürekli işçi çıkaran bir duruma düşürülmüştür. ABB’de başka bir kara delik de şirketlerdir. Devletin işler daha kötüye gitmeden, yetkili müfettişler marifetiyle ABB ve bağlı şirketleri mercek altına almalı. Gerekirse sürece el koymalıdır. Bir işçi kardeşimizin intiharıyla sarsıldık. Bu büyük bir sosyal felaket ve patlamaya doğru gidildiğini işaret ediyor. Ankaralının parası Ankara’ya değil de başka yerlere aktarılıyor. Bu da bunun göstergesi. Hem belediye iyi yönetilemiyor, hem şirketler yönetilemiyor. Devletten gelen bütçenin nereye harcandığı ve nereye yönlendirildiği belli değil.”

Kaynak: Yeniakit