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Para karşılığında suçluları serbest bırakmışlar! İstanbul'da rüşvet operasyonu

İstanbul Gasp Büro Amirliği'ne bağlı memur suçları birimi tarafından düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri tarafından aranan suçluları, para karşılığı serbest bıraktıkları belirlenen 2 polis memuru gözaltına alındı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:18
Para karşılığında suçluları serbest bırakmışlar! İstanbul'da rüşvet operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı, memur suçları birimi tarafından yapılan operasyonda aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli polis memuru G.Y. (44) ve M.D. (45) geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde yaptıkları çalışma sonucunda uzun süredir firar olan iki kardeşin Beylikdüzü’nde olduğunu tespit etti. Şahısları yakalayan polis memurları 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve G.Ç.’yi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktı.

Yüklü miktarda para alıp serbest bıraktılar

Serbest bırakan polis memurları geçtiğimiz 19 Kasım tarihinde iki kardeşi Bakırköy’de bir otelde tekrar yakaladı. Memurlar kardeşleri yine yüklü miktarda para alarak serbest bıraktı. Olay sonrası memurların banka hesaplarında anlık artış tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Memur Suçları Birimi görevlileri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda memurların rüşvet aldıklarının belirlenmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından görevliler, bir alt kattaki büroda bulunan şüpheli iki polisi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan memurlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili görevliler, 3 polisi ve firari kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:18
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Rüşvet operasyonu
  3. Gözaltılar var
  4. Rüşvetçi polisler

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