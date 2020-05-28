Para karşılığı anlaştığı kadını öldüren sanık: "Erkek gibi güçlüydü"

Bursa’da para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık’ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık mahkemede, olayın kazara yaşandığını öne sürerek, “Cep telefonumu gasp etti. Aramızda arbede yaşandı. Bir erkek gibi güçlü kadındı” diyerek tahliyesini istedi.

Olay, 19 Haziran 2019’da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. N.K. (30) isimli kadın, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık’la (55) iddiaya göre para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye gittiğinde Yusuf Mıcık kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre N.K., Mıcık’ın otomobilindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kadın karnından ve göğsünden vurulurken, Mıcık otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, N.K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinde yakalandı. Mıcık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık’ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık duruşmaya, Bursa E Tipi Cezaevinden korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. N.K.’yı kazara öldürdüğünü iddia eden Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın ’Bakar mısınız’ dedi. ’Benimle görüşmek ister misin’ dedi. ’Hayır’ dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Yaralanıp yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazara gerçekleşmiştir. Bir erkek gibi kuvvetliydi. Pişmanım" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan N.K’nın arkadaşı Havva Ş.’nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Mahkeme, yeni adresi tespit edilen Havva Ş.’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesini ve Yusuf Mıcık’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.