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Gündem 'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince geri topladı!
Gündem

'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince geri topladı!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çiftçi olduğunu söyleyen bir şahıs, İYİ Parti Meral Akşener'in önüne 'para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları, İYİ Partili heyet gidince geri topladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:44:00 - 2021-06-15 00:09:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.

Akşener çiftçileri ziyaret etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Bölgede çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener’in önüne döktü. İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener’e “para yapmıyor” diye bağırıp isyan etti.

Döktüğü soğanları topladı

Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.

 

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Yorumlar

mustafa

bunları araştırın kesin meral ablanın adamlarından para almışlardır ....
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