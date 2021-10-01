  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Para birimlerinden altı sıfırı attılar!
Dünya

Para birimlerinden altı sıfırı attılar!

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi olan Venezuela'da, para biriminden altı sıfır atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 21:33:00 -
Para birimlerinden altı sıfırı attılar!

Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni "bolivar" lar piyasaya çıktı. Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı. Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25 dolara yakın bir değere tekabül ediyor.

Bu değişiklik hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Venezuela Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değişiklik para biriminin değerini etkilemeyecek. Bolivar "az ya da çok değerli olmayacak", sadece daha basit bir parasal ölçekte kullanımı kolaylaşacak. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay