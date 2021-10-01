Para birimlerinden altı sıfırı attılar!

Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni "bolivar" lar piyasaya çıktı. Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı. Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25 dolara yakın bir değere tekabül ediyor.

Bu değişiklik hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Venezuela Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değişiklik para biriminin değerini etkilemeyecek. Bolivar "az ya da çok değerli olmayacak", sadece daha basit bir parasal ölçekte kullanımı kolaylaşacak.