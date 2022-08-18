Para babalarının ve CHP’nin istediği oldu! Anayasa mahkemesinden skandal karar

CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşıdığı 30 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi iptal edildi.

Kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu iddia eden CHP, konuyu para babalarının ısrarı üzerine yüksek mahkemeye taşıdı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kararnamenin tümünü 4 karşı oya rağmen oyçokluğuyla iptal etti.

İptale gerekçe olarak ise, Anayasa'nın "Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz." hükmü gösterildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanan komite bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirmişti.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de fiyat artışlarına karşı kurduğu komite fiilen ortadan kalkmış oldu.

CHP'nin Yüksek Mahkemeye götürdüğü 14 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulan Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bir maddesini de AYM iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı Sanayileşme İcra Komitesi’nin, risk gördüğü takdirde, ülke için kritik öneme sahip şirketlere, ulusal güvenlik gerekçesiyle el koyabileceği tartışmalarını beraberinde getiren madde anayasaya aykırı bulundu.

5 karşı oyla alınan karar konu ilgili madde şöyle: