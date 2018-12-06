



ANKARA (AA) - Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular 3 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, havalı silahlar kategorisinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde millilerden 3 madalya geldi.

Kadınlar havalı tabanca kategorisinde 229.9 puanla atışları 2. sırada tamamlayan Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazanırken Aysel Özgan ise 209.9 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar havalı tüfek kategorisinde yarışan Çağla Atakal da 223.9 puanla üçüncü olarak bronz madalya elde etti.