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Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası

- Milli sporcular şampiyonanın üçüncü gününde 3 madalya aldı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular 3 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, havalı silahlar kategorisinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde millilerden 3 madalya geldi.

Kadınlar havalı tabanca kategorisinde 229.9 puanla atışları 2. sırada tamamlayan Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazanırken Aysel Özgan ise 209.9 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar havalı tüfek kategorisinde yarışan Çağla Atakal da 223.9 puanla üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
  1. atıcılık
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Para Atıcılık

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