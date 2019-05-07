Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

USGS depremin Bulolo bölgesinin 72 kilometre kuzey batısında, yerin 129 kilometre altında meydana geldiği bilgisini paylaştı.

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