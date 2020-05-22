Papazlar kazan kaldırdı “ Kiliseleri açacağız”

On binlerce kilise üyesini temsil ettiğini belirten yaklaşık 1200 kilise papazı, California'da valiliğin "evde kal" emrine rağmen 31 Mayıs'ta kiliselerin kapılarını cemaate açacaklarına dair dilekçeye imza attı.

Papazları temsil eden avukatlık bürosu Tyler & Bursch LLP'nin de bu konuda California Valisi Gavin Newsom'a bir mektup göndererek, yasakların çok ileri gittiğini ve de çok uzun sürdüğünü savundukları belirtildi.

Mektupta, "Kamu güvenliği ve bireysel özgürlükler arasındaki uygun dengeyi sağlamak için, temsil ettiğimiz din adamları 31 Mayıs 2020 Pazar gününden itibaren cemaatle yüz yüze kilise hizmetlerine başlamaya niyetlerini beyan eder." ifadeleri paylaşıldı.

Kilise servisinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceği belirtilen mektupta, insanların dini ihtiyaçlarının da "temel ihtiyaçlar" sınıfında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Trump da kiliselerin açılmasından yana

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı bir açıklamada, hayati normalleştirmek için ülkedeki kiliseleri açmak istediğini belirterek, "Bir çok Demokrat vali kiliselere saygılı davranmıyor. Kiliselerimizi açmak istiyorum ve bu konuda yakında güçlü bir tavır sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Vali Newsom'a Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Departmanından da bir mektup gönderilerek, eyaletteki açılım kapsamında restoranlara ve alışveriş yerlerine izin verilirken dini servislerin sonraya bırakılmasının Anayasal haklara aykırı şekilde inanç gruplarına eşitsizlik olacağı uyarısı yapıldığı kaydedildi.



California Valisi Newsom, mayıs başında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan eyaleti kademeli olarak açmayı planladıklarını, kilise gibi ibadet yerlerinin ise restoran ve alışveriş yerlerinden sonra ancak 3'üncü aşamada açılabileceğini belirtmişti.