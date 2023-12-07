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İSLAM Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı
İSLAM

Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 15:37:00 -
Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı

Avrupa'da liderler kışkırtıcı konuşmalarıyla İslamofobi'yi yaymaya çalışsalar da Müslüman olanların sayısı hızla artıyor. Son olarak Avustralya Sidney'de bir Katolik kilisesinde görevli papazın kızı çevresindeki Müslümanlardan etkilendi, babasını da ikna edip Müslüman oldu.

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camii’ne gelen bölgedeki bir Katolik papazın kızı Talilotu Faingata Müslüman oldu.

Sidney şehrinde görevli Aydınlı imam Abdülhalim Erkoç, Müslüman olan Talilotu'ya Meryem adını verdi.

Papaz babasını ikna etti

Avustralya Sidney'de bir Katolik kilisesinde görevli papazın kızı Talilotu Faingata, İslam dinini araştırmaya başladı.

Arkadaş çevresinde de Müslüman olan kişilerin yaşamından etkilenerek Müslümanlığa ilgi duymaya başlayan Faingata, durumu papaz olan babası ile paylaştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Meryem adını aldı

İlk etapta Müslüman olmasına karşı çıkan babasını ikna eden genç kız daha sonra Auburn Gelibolu Camii'ne müracaat ederek, kendisi için düzenlenen ihtida merasimi ile imam Abdülhalim Erkoç’un öncülüğünde şehadet getirip Müslüman olarak Meryem adını aldı.

Tonga Adası’nda yaşadığını belirten Faingata’ya, Gelibolu Camii İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç tarafından İslamiyet hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Müslüman olan Meryem Faingata’ya İslam dini ile ilgili bilgilerin yer aldığı İngilizce basım kitaplar, Kur’an-ı Kerim hediye edilip ihtida belgesi takdim edildi.

"Çin, Avustralya, İngiltere gibi pek çok ülkenin vatandaşı camimizde Müslüman oluyor"

Sidney'de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı en büyük camide gerçekleşen ihtida merasiminde konuşan Aydınlı din görevlisi Abdülhalim Erkoç, “Hamdolsun Sidney'de her yıl artarak devam eden ihtida merasimine bir yenisi eklendi. Her yıl 10 bine yakın yerli ve yabancı turist camimizi ziyaret ederek İslamiyet hakkında bilgi alıyor. Bu yıl camimizde Müslüman olanların sayısında ciddi manada artış var. Çin, Avustralya, İngiltere gibi pek çok ülkenin vatandaşı camimizde Müslüman oluyor. Bu, sevindirici bir durum. Kardeşimiz bizden bir isim de rica etti. Biz de kendisine ‘Meryem’ ismi olabilir dedik. Kendisi de Hristiyan ortamda Hristiyan olarak yetişmiş. Araştırarak, arkadaş çevresinden de etkilenerek hür iradesiyle İslamiyet'i din olarak benimsemiş. Bize gelip Müslüman oldu. Tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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