  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Papaz, vaftiz edeceğim diye çocuğu öldürdü!
Dünya

Papaz, vaftiz edeceğim diye çocuğu öldürdü!

Romanya'da rahibin suya batırarak vaftiz ettiği 6 haftalık bebek, akciğerine su kaçması sebebiyle törenden sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:32:00 -
Papaz, vaftiz edeceğim diye çocuğu öldürdü!

Romanya'daki bir Ortodoks Kilisesi'nde 31 Ocak'ta vaftiz edilen 6 haftalık bebek yaşamını yitirdi. Bu olay, nüfusun yüzde 80'inin Ortodoks olduğu düşünülen ülkede vaftiz törenlerinde değişikliğe gidilmesine dair tartışmaları başlattı.

Rahip, bebeğin tören esnasında iyi olduğunu söyledi

Romanya Ortodoks Kilisesi Başdiyakozu Doru Budeanu, ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde meydana gelen olaydan sonra töreni gerçekleştiren rahiple görüştüğünü belirtti. Rahibin, suya batırma esnasında ve sonrasında bebeğin ağladığını söylediğini aktardı. Bunun bebeğin yaşamsal belirtilerinin iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen rahip, törenden birkaç dakika sonra bebeğin fenalaştığını ekledi.

Soruşturma başladı

Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden bebeğin otopsi raporunda, akciğerinde su bulunduğu belirtildi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

"Başını aşağı eğdik ancak kendine gelmedi"

Öte yandan, bebeğin ailesi rahibin sözlerine karşı çıkarak yavrularının sudan çıkarıldığında nefes almadığını ve burnunun kanadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bebeğin babası "Suyu çıkarmak için başını eğdik ancak kendine gelmedi. Kalbi atıyordu ama çok zayıftı. Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Twitter tarafını seçti! 2023 seçimlerine müdahale edebilir
Gündem

Twitter tarafını seçti! 2023 seçimlerine müdahale edebilir

Yıllardır katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinde devam etmesini isteyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöne..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek

Twitter'da kendisi için başlatılan #ErdoğanınYanındayız etiketiyle destek kampanyasına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin büyü..
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı
Yaşam

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı

Dün gece yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra ulaşıma açıldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay