  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bahar aylarında açan papatyalar köylü kadınların gelir kaynağı haline geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:44:26 -
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bahar aylarında açan papatyalar köylü kadınların gelir kaynağı haline geldi.


Özellikle Karbasan köyünde kadınlar, topladıkları papatyaların kurusunun kilosunu 35 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.


Karbasan köyünde oturan ev hanımı Şaziye Çınar, topladıkları papatyaların satışa hazır hale getirilmesinin hayli zahmetli olduğunu söyledi.


Çınar,” Kıraç alanlardan, yol kenarlarından ve hububat ekili alanlardan bin bir zahmetle topladığımız papatyaları satışa hazır hale getirmek için büyük emek veriyoruz. Topladığımız papatyaların kafa kısımlarını saplarından ayırmak için demir tarak kullanıyoruz. Daha sonra bez üzerine serip güneşte kurutarak, İstanbul, Eskişehir ve İzmir’den papatya alımı için köyümüze gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı