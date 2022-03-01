Papatya çayının faydaları: Bu bitki çayı kan şekerini düşürüyor! Deneylendi

Papatya çayı, doğal tadının yanı sıra vücuda çeşitli yararlar sağlayan popüler bir içecektir. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde edilen bu çay, kafein içermemesinden dolayı yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilir.

Kan şekeri seviyesini düşürmek için doğal ürünlerle beslenmek gerekiyor. Peki hangi çay şeker hastalığına iyi geliyor? İşte yanıtı...

Araştırma ve sonuçları

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

HbA1c terimi, glike edilmiş hemoglobine karşılık gelir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" hale geldiğinde gelişir.

Papatya çayı faydaları

Uyku bozukluklarını giderir ve daha huzurlu uyumanızı sağlar. Bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı, ağır yemeklerden sonra papatya çayı mide rahatlatan bir çay olarak tüketilebilir. Aynı zamanda midede oluşan sancıları da giderir. Ayrıca papatya çayı tansiyon dengeleyici bir çaydır.

Kısa bilgiler;

Kan şekeri nedir?

Karbonhidratların sindirilmesi sonucunda ortaya çıkan veya glikojen gibi depo kaynaklardan elde edilen glukozun kan dolaşımımızdaki düzeyine kan şekeri (plazma glukozu) denir. Birimi miligram/desilitre (mg/dl)’ dir.

Açlık kan şekeri nedir?

Açlık kan şekeri kandaki glukoz düzeyinin 8-10 saat açlık sonrası ölçülen düzeyidir.

Tokluk kan şekeri nedir?

Tokluk kan şekeri kandaki glukoz düzeyinin yemek sonrası ölçülen düzeyidir. Tokluk kan şekerinin ölçümü yemeğin ilk lokmasından 2 saat sonra yapılır.

Açlık kan şekeri kaç olmalı?

Normalde açlık kan şekeri 100 mg/dl'nin altındadır. Eğer kişide pre-diyabet varsa açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasındadır. Eğer kan şekeri 126 mg/dl veya daha yüksekse birey diyabetlidir.

Tokluk kan şekeri kaç olmalı

Normal sağlıklı bir bireyde açlık kan şekeri 100 mg/dl'nin, ikinci saat tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl'nin altındadır.