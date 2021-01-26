Papastathopulos'un yeni takımı Olimpiakos oldu
İngiliz devi Arsenal'dan ayrılan Sokratis Papastathopulos, Yunan ekibi Olimpiakos'a transfer oldu.
Adı daha önce Fenerbahçe'yle de anılan Sokratis Papastathopulos'un yeni adresi belli oldu.
Mesut Özil ile birlikte Arsenal'dan ayrılan Yunan stoper ülkesinin köklü kulüplerinden Olimpiakos'a imza attı.
Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.
Olimpiakos ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Sokratis ülkesinde daha önce AEK Atina forması giymişti.