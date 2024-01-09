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Dünya Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde
Dünya

Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde

Yeniakit Publisher
2024-01-09 10:16:00 -
Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde

Papa Francis küresel barış ve insan onuruna yönelik tehditleri sıraladığı yıllık konuşmasında, taşıyıcı annelik uygulamasının yasaklanması çağrısı yaptı. Papa'nın sözleri, "Hristiyanlar bile bu saçmalığın farkına vardı" yorumlarına neden oldu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, taşıyıcı annelik uygulamasını "aşağılık" olarak tanımladı ve küresel çapta yasaklanması çağrısında bulundu.

Papa Francis, Vatikan'a akredite büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada savaş, göç iklim gibi büyük krizlerin yanı sıra, taşıyıcı annelik de dahil olmak üzere barış ve insan onuruna yönelik tehditler olarak nitelediği sorunları sıraladı.

Doğmamış çocuğun yaşamının korunması ve bir ticaret nesnesine dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Francis "Annenin maddi ihtiyaçlarının sömürülmesine dayanan, kadının ve çocuğun onurunun ciddi bir ihlalini temsil eden sözde taşıyıcı annelik uygulamasını aşağılık olarak görüyorum." dedi.

Çocuğun bir armağan olduğunu ve "asla ticari bir sözleşmenin temeli olmadığını" vurgulayan papa uygulamanın evrensel olarak yasaklanması çağrısında bulundu.

Papa Francis daha önce Katolik Kilisesi'nin "kiralık rahim" olarak adlandırdığı bu uygulamaya karşı olduğunu dile getirmişti. Buna karşın, Vatikan'ın doktrin ofisi, taşıyıcı anneliğe başvuran eşcinsel ebeveynlerin çocuklarını vaftiz ettirebileceklerini açıkça belirtmişti.
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Kaynak: Euronews

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