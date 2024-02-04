Papa'nın sözleri mide bulandırdı!

Siyonist lobisinin en büyük kuklalarından Papa Francis, yürütülen algı operasyonlarına destek vererek, dünya çapında Yahudilere karşı saldırıların arttığını etti ve ‘büyük endişe duyduklarını’ belirtti.

“İsrail'deki Yahudi kardeşlerime” hitabıyla yazdığı ve Cumartesi günü Vatikan tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta Papa Francis, “Biz Katolikler, dünyanın dört bir yanında Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz” dedi.

Francis, İsrail ile Gazze'deki Hamas militanları arasındaki çatışmaların “dünya kamuoyundaki bölücü tutumları, bazen anti-Semitizm ve anti-Yahudilik biçimini alan bölücü pozisyonları” artırdığını söyledi.

Papa tarafından yapılan açıklamada, “Bir daha asla sözünün yeni nesiller tarafından duyulan bir nakarat olmasını ummuştuk ancak şimdi görüyoruz ki önümüzdeki yol bu olguları ortadan kaldırmak için daha yakın bir işbirliği gerektiriyor” cümlesine yer verildi.

Papa ayrıca “Hamas tarafından tutulan rehinelerin geri dönmesi için” dua edilmesi çağrısında bulundu.

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