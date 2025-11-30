  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücrette kritik süreç başlıyor: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!
Gıda Gıdamızı TENMAK koruyor
Gıda

Gıdamızı TENMAK koruyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesindeki laboratuvarlarda yüksek sıcaklık toleranslı, kuraklığa adapte olabilen ve don zararından kaçınabilecek yeni bitki ve gıda çeşitlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklamaya göre, TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN) Tarım ve Gıda Araştırmaları Grubu, bünyesindeki laboratuvarlarda Türkiye'nin tarım ve gıda alanında arz güvenliğini sağlamlaştırmasına katkı sağlayacak araştırmalarını sürdürüyor.

TENMAK, laboratuvarlarında, küresel iklim değişikliğinin neden olacağı tarımsal sorunları da göz önünde tutarak yüksek sıcaklık toleranslı, kuraklığa adapte olabilen ve ilkbahar geç don olaylarının zararından kaçınabilecek yeni çeşitlerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda buğday, darı, nohut, domates, marul, yeşil fasulye, elma, portakal, Trabzon hurması, mandalina, çay, Antep fıstığı, kayısı, kalanşo ve gül gibi farklı türlerdeki sebze, meyve ve çiçekler üzerinde mutasyon ıslahı ve ilgili biyoteknolojik yöntemlerle çalışmalar yapılıyor.

Mutasyon ıslahı çalışmalarının yanı sıra gıda güvenliğine yönelik de çalışmalarını sürdüren TENMAK NÜKEN, Gıda Işınlama Laboratuvarları'nda farklı gıda gruplarında raf ömrünü uzatmak amacıyla gıda ışınlama çalışmaları da yapıyor.

Özellikle, afet dönemlerine yönelik uzun raf ömrüne sahip ekmek reçetesinin geliştirilmesi ve herhangi bir koruyucu katkı maddesi içermeyen ekmeklerin muhafaza edilebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

İklim değişikliğiyle söz konusu olan su kısıtının tarımsal üretimde kayıplara neden olmaması için de çalışma yapan TENMAK NÜKEN, daha az su kullanımıyla etkin sulama yapılarak bitki gelişiminin en iyi şekilde sağlanabilmesi projeleri geliştiriyor.

Öte yandan, kapalı alanlara ve sera üretimine yönelik yerli dikey tarım teknolojisinin geliştirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının da bu sistemlere adapte edilerek karbon ayak izinin azaltılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, yetiştirme sistemlerinin dizaynı ve bu sistemlere yönelik mutasyon ıslahıyla yeni çeşitlerin geliştirilmesi için çalışılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer Bilimler ve Malzeme Araştırmaları Koordinatörü Kadriye Yaprak Kantoğlu, gıda ışınlama, bitki besleme ve bitki koruma alanında araştırmalar yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar mutasyon ıslahıyla çok farklı türlerde çeşitler geliştirdiklerini ifade etti.

Kantoğlu, söz konusu çeşitlerin yetiştiriciliği için farklı üretim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla da çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Temel hedefimiz, değişen iklim koşullarına adaptasyonu yüksek, verim ve kalitesi, özellikle besin içeriği yüksek olan yeni çeşitlerinin mutasyon ıslahı ile geliştirilmesi." değerlendirmesinde bulundu. 

Işınlanmış gıda teknolojisinin raflardaki gıdaların ömrünü uzatma, mikrobiyal yükü azaltma ve filizlenmeyi engelleme gibi amaçlarla dünyada yoğun olarak uygulanan tekniklerden olduğunu aktaran Kantoğlu, bunun sağlığa da katkı sağlayan bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Görev şimdi vatandaşa da düşüyor. Güvenli gıdada yeni uygulama
Görev şimdi vatandaşa da düşüyor. Güvenli gıdada yeni uygulama

Gündem

Görev şimdi vatandaşa da düşüyor. Güvenli gıdada yeni uygulama

Türkiye'de Gıda Güvenliği Çöküşte! 'Çiftlikten Çatala kadar' modeli uygulansın
Türkiye'de Gıda Güvenliği Çöküşte! 'Çiftlikten Çatala kadar' modeli uygulansın

Gündem

Türkiye'de Gıda Güvenliği Çöküşte! 'Çiftlikten Çatala kadar' modeli uygulansın

Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar
Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar

Gündem

Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, "Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı" için iş birliği yaptı
Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı

Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?
Sosyal Medya

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

Almanya hayallerinin peşinden giden bir Türk genci, karşılaştığı gerçeklikleri sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla dile getirdi...
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23