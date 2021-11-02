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Dünya Papağanın güvenlik kamerasıyla oyunu sosyal medyada viral oldu!
Dünya

Papağanın güvenlik kamerasıyla oyunu sosyal medyada viral oldu!

Brezilya'da otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynayan papağanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:42:00 - 2021-11-02 19:47:54

Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Papağanın güvenlik kamerasıyla oyunu

Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim’de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı. Sevimli papağan güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında "özel bir ziyaret" notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.

Sosyal medayda gündem oldu

Şirket, papağanın türünü "amazona aestiva" olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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