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Aktüel Papağandan Türk askerine dua
Aktüel

Papağandan Türk askerine dua

Jakoa türü "Ufuk" isimli bir papağan adeta insan gibi konuşuyor. "Türk askerini koru Yarabbi", "Allah", "Şampiyon Samsun" gibi cümleleri çok net söyleyen papağan, görenleri şaşırtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:01:00 - 2021-02-27 19:02:00

Samsun'da jakoa türü "Ufuk" isimli bir papağan adeta insan gibi konuşuyor. "Türk askerini koru Yarabbi", "Allah", "Şampiyon Samsun" gibi cümleleri çok net söyleyen papağan, görenleri şaşırtıyor.

Hüseyin(68) ve Civariye Özduman'ın(61) çiftinin baktığı 4 buçuk yaşındaki "Ufuk" isimli papağan birçok cümleyi çok net şekilde söyleyebiliyor. Civariye Özduman'ın sesini taklit eden papağan söyledikleri ile hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor. "Geldin mi aşkım, hoş geldin, kanarya, kırmızı-beyaz, şampiyon Samsun, bay bay, tak tak kim o" gibi kelimeleri çok net söyleyen papağan ayrıca "Bismillahirrahmanirrahim" diyor, "Kelime-i Tevhidi(La ilahe illallah)" söylüyor.

"Bence 500'ün üzerinde konuşması var"

Pandemi döneminde vakitlerinin çoğunu evde geçirdikleri için papağanın kendilerine moral verdiklerini söyleyen Hüseyin Özduman, "Bülbül gibi şakıyor. Bence 500'ün üzerinde konuşması var. Konuştuğu zamanda hiç susmuyor. Hiçbir yönlendirme yapmadan en az 15-20 dakika konuşuyor. Tabiri caizse kafamızı şişiriyor. Özellikle bu pandemi döneminde gerçekten lazım. Çok da yaramaz. Her tarafı kırıyor, döküyor. Bazıları 'keşke bizimde bu şekilde bir kuşumuz olsa' diyor. Özellikle bu jakoalar uzun müddet yaşıyor. Jakoa papağan sahibi olmak güzel ama bakımı zor. Her tarafı kemirmek istiyor. Gerçekten biz ondan bir şeyler öğreniyoruz. Sabahları su verirken bitirdikten sonra gagasıyla elimi öpüyor. Bu davranışı bana yeter. İnsanların yapmadığını bir kuş yapıyor. Bu kelimeleri derken içtenlikle diyor, kahkahalar atıyor. Gülüyor, kızıyor. Biz zaten 65 yaş üstüyüz. Çok acil ihtiyaç olmadan çıkmıyoruz" dedi.

Civariye Özduman ise papağanın kendi konuşmalarını hafızasına aldığını, sonra bunları söylediğini ifade etti.

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