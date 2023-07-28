Papa'dan skandal sözler! Gerçekten büyük rezalet

Katoliklerin dini lideri Papa Francis’in sapkın LGBTİ+’lara karşı “olumlu” söylemleri devam ediyor.

Vatikan basın birimi tarafından yayınlanan açıklamalara göre Papa Francis, önümüzdeki hafta Portekiz’de katılacağı bir Katolik gençlik festivali öncesinde gençlerden gelen sesli mesajları dinlediği ve yanıtladığı bir podcastte yer aldı.

Papa, İtalyan Giona adındaki bir trans bireyden kendisine LGBT topluluğu ve eşcinsel evlilikler konusundaki tutumu hakkındaki bir soruya, "Tanrı bizi olduğumuz gibi seviyor" yanıtını verdi.

Papa, "Tanrı her zaman bizimle birlikte yürür.... Günahkâr olsak bile bize yardım etmek için yaklaşır. Tanrı bizi olduğumuz gibi sever. Bu Tanrı'nın çılgın sevgisidir" diye ekledi.

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2013'te LGBT topluluğundan övgü almıştı

Papa, 2013 yılında kendisine eşcinsel bir rahip hakkında sorulan soruya "Ben kimim ki yargılayayım?" şeklinde yanıt verdiğinde LGBT topluluğundan övgü toplamıştı.