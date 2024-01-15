  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın uykuları kaçtı! Yunan bakan: Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekti! TB2 SİHA - İHA korkusu sardı

Borçlarını ödeyemedi! Alacaklılar belli oldu! Köklü havayolu firması, 25 uçağını sattı! iflas etti demeye ramak var

Nusaybin ilçe sınırında hareketli saatler! Terör inleri vuruluyor

Çok sert Yemen açıklaması: Bu bir Amerikan aptallığı

CHP'nin tetikçileri devrede! Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan şehitlerimiz üzerinden alçaklık

Türkiye'de Akdenizli mobilya ihracatçılarından 892 milyon dolarlık dış satım yaptı

Katil İsrail ordusu geri çekilince bir evdeki vahşet gün yüzüne çıktı!

ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile

BM temsilcisi Cuellar, 27 Ocak’tan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edecek! AB'nin çifte oyunu
Dünya Papa'dan olay açıklama: İstifa etmek açık bir olasılık
Dünya

Papa'dan olay açıklama: İstifa etmek açık bir olasılık

Yeniakit Publisher
2024-01-15 02:33:00 -
Papa'dan olay açıklama: İstifa etmek açık bir olasılık

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu söyledi.

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, burada kendisi ve dünya meselelerine dair sorulara cevap verdi.

Özellikle geçen yıl bazı sağlık sorunları yaşayan ve geçen hafta içinde de bir program sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan 87 yaşındaki Papa Franciscus, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım." şeklinde yanıt verdi.

İstifa edip etmeyi düşünmediği sorusuna Papa Franciscus, "Bu bir düşünce, endişe ya da arzu değil, tüm papalara açık bir olasılık. Ancak bu, şu anda düşüncelerimin merkezinde değil. Hizmet edebileceğim müddetçe ilerleyeceğim." dedi. Papa, koşulların değişmesi halinde bunu düşünmesi gerekeceğini de kaydetti.

"İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor"

Papa, programda ayrıca Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü belirterek, "Her gün arıyorum onları ve bana yaşananlara dair korkunç şeyler anlatıyorlar; kaç Arap'ın öldüğünü ve kaç İsraillinin öldüğünü, kardeş olmaya çağrılan iki halkın birbirlerini yok ettiğini anlatıyorlar." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar savaşların hiç bitmediğini düşündüğünü ifade eden Papa, "Şimdi Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail'i görüyoruz. Neden barış sağlanamıyor? Biraz utanarak söyleyelim, savaşların arkasında silah ticareti var." diye konuştu.

Kendisini korkutan bir şey olup olmadığı sorusuna da Papa, "Birkaç şey beni korkutuyor. Örneğin bu savaşın tırmanışı beni korkutuyor çünkü savaş adımlarının ilerlemesi insanı düşündürüyor. Nereye varacağız? Her şeyi yok eden nükleer silahlarla mı sona ereceğiz? İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor." cevabını verdi.

Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, papa seçildiği 2013'ten bu yana ülkesine gitmediğini ve özlediğini söyledi. Arjantinlilerin çok acı çektiğini ve onlar için endişeli olduğunu dile getiren Papa, Ağustos ayında Polinezya'ya gitmeyi planladıklarını sonrasında da Arjantin'e bir gezi yapabileceklerini ifade etti.

Papa'dan şaşırtan sözler: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı! Çok ses getirecek
Papa'dan şaşırtan sözler: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı! Çok ses getirecek

Dünya

Papa'dan şaşırtan sözler: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı! Çok ses getirecek

Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı
Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı

İSLAM

Papazın kızı İslam ile şereflendi Meryem adını aldı

Doğu Karadeniz’in doğal sit alanı: Papart Vadisi
Doğu Karadeniz’in doğal sit alanı: Papart Vadisi

Yaşam

Doğu Karadeniz’in doğal sit alanı: Papart Vadisi

Papa Franciscus: Azerbaycan ve Ermenistan arasında olan barış anlaşma için destek! Bu cevabı verdi
Papa Franciscus: Azerbaycan ve Ermenistan arasında olan barış anlaşma için destek! Bu cevabı verdi

Dünya

Papa Franciscus: Azerbaycan ve Ermenistan arasında olan barış anlaşma için destek! Bu cevabı verdi

Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti
Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti

Dünya

Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti

Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde
Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde

Dünya

Papa'nın "taşıyıcı anne" sözleri dünyanın gündeminde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23