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Dünya Papa'dan İsrail açıklaması
Dünya

Papa'dan İsrail açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-02 02:49:00 -
Papa'dan İsrail açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için 'iki halk, iki devletli çözüm'ü işaret etti. Papa, 'Bu savaş, İsrail, Filistin, kutsal topraklar, Kudüs olduğu için bizi etkiliyor, belki Ukrayna da öyle çünkü bize yakın.' açıklamasında bulundu.

Papa, İtalyan devlet kanalı Rai1'e verdiği röportajda, gündemde öne çıkan konulara dair soruları cevaplandırdı.

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ölçekte tırmanmasından çekindiğine dikkati çeken Papa, "Bu savaş, İsrail, Filistin, kutsal topraklar, Kudüs olduğu için bizi etkiliyor, belki Ukrayna da öyle çünkü bize yakın. Ama bizi etkilemeyen başka pek çok savaş var, Kivu, Yemen, Myanmar ile Arakanlılar ki onlar şehitler. Dünya savaşta ama arkasında silah sanayi var." dedi.

Her savaşın bir yenilgi olduğunu ve savaşlara alışmamaları gerektiğini vurgulayan Papa, "Savaşla hiçbir şey çözülmez. Her şey barışla ve diyalogla kazanılır. Birlikte yaşaması gereken iki halk var. Bu bilge çözümle, iki halk, iki devlet. Oslo Anlaşması, sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'da da barış ihtiyaç olduğunu belirterek taraflara, "Durun. Bir süre durun ve barış anlaşması yapmayı arayın. Bunun gerçek çözümü anlaşmalardır. Her ikisi için de." çağrısı yaptı.

Papa, hem Kiev'e hem Moskova'ya gitmek istediğini de hatırlattı.
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