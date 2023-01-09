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Gündem Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya - Ukrayna mesajı
Gündem

Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya - Ukrayna mesajı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sözlerine atıfta bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 22:03:00 -
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya - Ukrayna mesajı

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da dikkat çekiyor. Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Papa'nın sözlerine yer verdi.

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.

Göktaş, paylaşımda "Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” dedi.

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