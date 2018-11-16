Papa Francis'ten flaş açıklama! 'Onlar birer terörist'

Papa Francis son vaazında dedikoduya değinerek gıybetin bir tür terörizm olduğunu söyledi.

"İletişimle hayatta kalıyoruz ve sürekli gerçeklerle yalanların kıyısındayız" diyerek inananları yalan söylemeye karşı uyaran Papa Francis, yalan şahitlikle ilgili öğretiyi konu aldığı vaazında "Unutmayın, gıybet etmek öldürür" ifadesini kullandı.

"Dedikoducular birer teröristtir"

Dilin bir bıçak gibi can aldığını söyleyen Papa, "Dedikoducular birer teröristtir, çünkü dilleriyle bomba atar, o bombalarda itibarı yok eder" dedi.

Konuşmasında medyayı da unutmayan Papa Francis, basın mensuplarını yalan haberlerden uzak durmaya ve hep gerçeklerin peşinden koşmaya çağırdı.