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Papa Francis'ten Ayasofya açıklaması

Katoliklerin lideri Papa Francis, Ayasofya Camii'nin aslına dönerek tekrar ibadete açılmasından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:47:00 - 2020-07-12 14:41:20
Papa Francis'ten Ayasofya açıklaması

Katolik Hristiyanların lideri Papa Francis, Ayasofya Camii'nin müze statüsünün iptal edilerek yeniden ibadete açılmasının kendisini ‘çok üzdüğünü’ söyledi.

Pazar ayininde konuşan Francis, karardan dolayı ‘derin üzüntü’ duyduğunu belirtti. 

Papa, "Aklım İstanbul’da. Ben Azize Sophia’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" dedi.

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devrini öngören kararnameyi imzalamıştı. Erdoğan, “Ayasofya’nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir” demişti.

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Yorumlar

Yasemin

Gerçek din adamı, değil
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