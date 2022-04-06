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Dünya Papa Franciscus, BM'yi eleştirdi
Dünya

Papa Franciscus, BM'yi eleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletleri etkisiz kalmakla eleştirerek "Ukrayna'daki mevcut savaşta, Birleşmiş Milletler örgütünün acizliğine tanık oluyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 15:35:00 - 2022-04-06 15:37:32
Papa Franciscus, BM'yi eleştirdi

Vatikan'da  genel kabul oturumunda konuşan Papa Franciscus, "Bugün sıklıkla jeopolitikten bahsediyoruz ama ne yazık ki baskın mantık, en güçlü devletlerin ekonomik, ideolojik ve askeri etki alanını genişleterek, çıkarlarını savunma stratejileridir. Bunu savaşla görüyoruz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir barış tarihinin temellerinin atılmaya çalışıldığını ifade eden ruhani lider, "Maalesef öğrenmiyoruz, ne yazık ki rekabet eden büyük güçlerin o eski hikayesi devam etti. Ukrayna'daki mevcut savaşta, BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz" diye konuştu.

Papa Franciscus, oturumun son kısmında, savaşta kadın ve çocukların da can verdiğine dikkati çekerek, "Zulüm giderek daha korkunç bir hal alıyor" ifadesini kullandı ve herkesi birlikte dua etmeye çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri, sivillerin ölümüyle gündeme gelen Ukrayna'nın Buça kentinden kendisine dün gelen bir Ukrayna bayrağını gösterdi.

Papa Franciscus'un bayrağı açarak poz vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

 

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