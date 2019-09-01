Papa Francis asansörde mahsur kaldı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da asansörde 25 dakika mahsur kaldığını ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da asansörde 25 dakika mahsur kaldığını ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Papa Francis, Pazar ayini öncesi Vatikan’da bir asansörde 25 dakika boyunca mahsur kaldı. Papa, Aziz Petrus meydanındaki ayine 7 dakika geç kaldığı için kendisini bekleyenlerden özür diledi. Elektrik arızası nedeniyle asansörde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Papa, ayrıca kendisini kurtaran itfaiyeciler için halktan alkış istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.