Papa fıtık oldu! Hastaneden taburcu edildi

Vatikan Devlet Başkanı, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da üç saat süren bir ameliyattan sonra sıhhatine kavuşarak hastaneden taburcu edldi.

Taburcu edildi: Eskisinden daha iyi

Operasyonla Papa'nın karın duvarına protez yerleştirildi. Papa, hastane çıkışında kameralara yansıdı.

Associated Press'in haberine göre, Doktor Sergio Alfieri, "Papa iyi. Eskisinden daha iyi." ifadesini kullandı. Alfieri, Francis'in ameliyattan sonra "güçlü bir Papa" olacağını kaydetti.

Hastanenin dışında Katoliklerin ruhani liderini bekleyenlerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Francis, doğrudan Vatikan'a gitmek yerine, ünlü St. Mary Major Bazilikası'nda 10 dakika dua etmek için durdu.

Tekerlekli sandalye kullanıyor

Papa, bu yıl içinde ayrıca nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papası olarak seçilen Francis, ayrıca dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.