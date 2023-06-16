Papa fıtık oldu! Hastaneden taburcu edildi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ameliyat oldu. Fıtık nedeniyle karın duvarına protez yerleştirilen Papa'nın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi. Doktor Sergio Alfieri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Papa, iyi, uyanık durumda. Bana ilk şakasını da 'üçüncü ameliyatı ne zaman yapıyoruz' diyerek yaptı." ifadesini kullandı.
Vatikan Devlet Başkanı, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da üç saat süren bir ameliyattan sonra sıhhatine kavuşarak hastaneden taburcu edldi.
Taburcu edildi: Eskisinden daha iyi
Operasyonla Papa'nın karın duvarına protez yerleştirildi. Papa, hastane çıkışında kameralara yansıdı.
Associated Press'in haberine göre, Doktor Sergio Alfieri, "Papa iyi. Eskisinden daha iyi." ifadesini kullandı. Alfieri, Francis'in ameliyattan sonra "güçlü bir Papa" olacağını kaydetti.
Hastanenin dışında Katoliklerin ruhani liderini bekleyenlerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.
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Francis, doğrudan Vatikan'a gitmek yerine, ünlü St. Mary Major Bazilikası'nda 10 dakika dua etmek için durdu.
Tekerlekli sandalye kullanıyor
Papa, bu yıl içinde ayrıca nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.
2013'te Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papası olarak seçilen Francis, ayrıca dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.
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