  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!
Dünya

Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 14:59:00 - 2024-05-12 15:00:22
Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!

Emrinde bulunan din adamlarının çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması çağrısını yineledi.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden, geleneksel pazar duasını yaptı.

Duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na özel olarak değinen Papa, "Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması için çağrımı yineliyorum. Özellikle de hasta ve yaralılar için. Vatikan'ın bu konuda her türlü çabayı teşvik etmeye hazır olduğunu temin ediyorum." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna, Filistin, İsrail ve Myanmar'da barış için dua etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, bu yerlerde adil ve kalıcı barış için dualarının boşa çıkmaması ve liderlerin müzakere yapma yeteneği göstermesi temennisinde bulundu.

Papa, Anneler Günü dolayısıyla bütün annelerin bu özel gününü de kutladığını dile getirdi.

Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Mezarını bile seçti
Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Mezarını bile seçti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Mezarını bile seçti

Papa Franciscus Erdoğan’ı işaret etti! Müzakere cesur bir ifadedir
Papa Franciscus Erdoğan’ı işaret etti! Müzakere cesur bir ifadedir

Gündem

Papa Franciscus Erdoğan’ı işaret etti! Müzakere cesur bir ifadedir

Papa'nın 'Ukrayna' önerisine Rusya'dan cevap
Papa'nın 'Ukrayna' önerisine Rusya'dan cevap

Dünya

Papa'nın 'Ukrayna' önerisine Rusya'dan cevap

Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar
Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar

Dünya

Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar

Batı Şeria'daki papaz konuştu: Hayatım Filistinliler gibi kabusa döndü!
Batı Şeria'daki papaz konuştu: Hayatım Filistinliler gibi kabusa döndü!

Dünya

Batı Şeria'daki papaz konuştu: Hayatım Filistinliler gibi kabusa döndü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23