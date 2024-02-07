Papa, eşcinsel çiftleri kutsamasını eleştirenleri sert sözlerle suçladı! Kucak açtı

Geçen ay LGBT kutsamalarına Fiducia Supplicans (Yakaran Güven) adı verilen bir Vatikan belgesiyle izin verildi.

Eşcinsel çiftlerin kutsanmasına yönelik karar Katolik Kilisesi'nin, özellikle de Afrikalı piskoposların ciddi direnişiyle karşılaştı.

Papa Francis, İtalyan Katolik dergisi Credere'ye, "İnsanları sömüren bir iş insanını kutsarsam kimse bunu konuşmaz ancak bu çok ağır bir günahtır. Ama bir eşcinseli kutsadığımda skandal yaratmış oluyorum" ifadeleriyle konuştu.

Papa, konuşmasının devamında kararın topladığı tepkilerin "ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

Muhafazakarlar bunun Kilise'nin ahlaki öğretilerini baltalama riski taşıdığını söylüyor.

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Papa Francis, kararı birkaç kez savundu ancak en sonunda itirazları kabul etti ve kutsamaların kilisenin eşcinsel birliktelikleri "resmi olarak onaylaması anlamına gelmediğini" söyledi.

Papa konuya ilişkin 26 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Bir çift kutsanmak istediğinde kilise bir güruhu değil, yalnızca birlikte talepte bulunan çifti kutsar. Bu belli bir topluluğu kutsamak değil, kişileri kutsamak" ifadelerini kullandı.