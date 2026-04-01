Papa 14. Leo'dan ABD Başkanı Trump'a çağrı!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda savaşı bitirmek istediğini söylediğini belirterek, "Umarım şiddeti azaltmanın bir yolunu arıyordur." dedi.

Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada kendisini bekleyen gazetecilere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hristiyan aleminin bu hafta Paskalya Yortusu'nu kutlamaya hazırlandığını, bu dönemin barış ve tefekkür zamanı olduğunu ifade eden Papa, "Ancak hepimizin bildiği gibi bugün dünyada birçok yerde çok büyük acılar ve ölümler görüyoruz, hatta masum çocuklar bile hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Papa, sürekli barış için çağrı yaptıklarını ancak pek çok kişinin nefret, şiddet ve savaşı teşvik ettiğini dile getirerek, "Belki Paskalya için bir ateşkes olabilir ama asıl olan savaşın tamamen sona ermesidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere tüm dünya liderlerine seslenen Papa 14. Leo, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, yakın zamanda savaşı bitirmek istediğini söyledi. Umarım şiddeti azaltmanın bir yolunu arıyordur. Bu da Ortadoğu'da ve ötesinde yaratılan nefreti azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Tüm dünya liderlerine sesleniyorum, diyalog için masaya geri dönün."