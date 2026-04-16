  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papa 14. Leo, Trump'a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Papa 14. Leo, Trump'a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun! Dünya, bir avuç zorba tarafından harap ediliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump ile giriştiği kavgayı Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde de sürdüren Papa, "İsa, 'Bize ne mutlu barışı sağlayanlara' dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun" diye konuştu.

İYİLİĞE PARA YOK, ÖLDÜRME VE YIKIMA ÇOK

Kutsal olanın, karanlığa ve kirin içine sürüklendiğini belirten Papa, "Evet sevgili kardeşlerim, adalet için açlık ve susuzluk duyan sizler; yoksul, merhametli, yumuşak huylu ve temiz kalpli olan sizler; gözyaşı döken sizler; sizler dünyanın ışığısınız. Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, iktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklar ise bulunamıyor" şeklinde konuştu.

Kamerun ziyareti kapsamında Papa'nın yarın ülkenin ekonomik başkenti Douala'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'un ardından Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu Papa jenaplarına biri söyler mi

Müslümanlar gerçek Müslümanlar Sizin bir karış toprağınıza ihtiyacı yok Sizin 1315 yıl sonra elde ettiğiniz birlik beraberlik huzuru tüm dünyada istiyor birbirinizden kimsenin savaşıp didişmemesini istiyor Bu birliğin beraberliğin refahın devam etmesini istiyor ya Müslümanlarla bir olursunuz bir defa devamını sağlarsınız ya da sizden daha çok çalışanlar sizden daha çok canavar olanlar elinizdekileri ağzınızdakilere elinizden alacak Allah'la peygamber Allah'ın peygamberinin getirdiği düsturla emirlerle savaş kazanamazsınız

Emir Timur

Sayın papa hazretleri ; evenjaliszm kuranlar siyonistler Kendi sapkın ideoloji ile kendilerine bağlı bir mezhep çıkardı bu siyonistler epstein olayını da biliyorsunuz Hıristiyan çocuklara nasıl da kıydılar Katolik dünya Ruhani lideri olarak siyonistler ile işbirliği yapan Trump çoğu yerde zorbalık yapmaktadır kendini İsa gibi göstermekte sorum şu Hz İsa yaşasa bu devirde zalimlerden olur mu. ? Asla zalimlerin yanında olmaz epstein dosyaları ile şantaj altında olan sarı çiyan Trump kendini kandırmakta abd halkını da bu oyuna alet etmektedir Roma döneminde Hz İsa ya kimler zulüm etti sayın papa hazretleri Yahudiler ve Avrupa abd halkları siyonistler peşinden gitmemeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23