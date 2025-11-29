  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur
Dünya Papa 14. Leo, İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet’in ailesiyle görüşecek
Dünya

Papa 14. Leo, İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet’in ailesiyle görüşecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Papa 14. Leo, İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet’in ailesiyle görüşecek

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, ailenin Papa 14. Leo tarafından Pazar günü özel olarak kabul edileceğini duyurdu. Olay, hem Türkiye hem de İtalya'da büyük yankı uyandırmıştı.

İtalya'da da gündem olan ve İstanbul'da derin üzüntü yaratan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve müzisyen Yasemin Minguzzi çiftinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet, 24 Ocak'ta Kadıköy'de bir bitpazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

 

PAPA 14. LEO'DAN ÖZEL KABUL

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ailenin bu acı kaybın ardından Papa 14. Leo tarafından özel olarak kabul edileceğini bildirdi.

Anne Minguzzi, görüşmenin "yüksek düzeyde özel nitelikli" olacağını belirtti.

 

İTALYA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Mattia Ahmet'in trajik ölümü, yalnızca Türk kamuoyunda değil, aynı zamanda annesi Yasemin Minguzzi'nin müzisyen ve babası Andrea Minguzzi'nin İtalyan şef olması nedeniyle İtalya'da da büyük yankı uyandırmıştı.

Papa'nın aileyi kabul etmesi, uluslararası düzeyde olaya gösterilen hassasiyetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor
Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

Gündem

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?
Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Gündem

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu
Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu

Gündem

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu

Papa'dan fakirhaneye ziyaret!
Papa'dan fakirhaneye ziyaret!

Gündem

Papa'dan fakirhaneye ziyaret!

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi
Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi

Aktüel

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23