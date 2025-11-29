Papa 14. Leo, İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet’in ailesiyle görüşecek
İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, ailenin Papa 14. Leo tarafından Pazar günü özel olarak kabul edileceğini duyurdu. Olay, hem Türkiye hem de İtalya'da büyük yankı uyandırmıştı.
İtalya'da da gündem olan ve İstanbul'da derin üzüntü yaratan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve müzisyen Yasemin Minguzzi çiftinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet, 24 Ocak'ta Kadıköy'de bir bitpazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
PAPA 14. LEO'DAN ÖZEL KABUL
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ailenin bu acı kaybın ardından Papa 14. Leo tarafından özel olarak kabul edileceğini bildirdi.
Anne Minguzzi, görüşmenin "yüksek düzeyde özel nitelikli" olacağını belirtti.
İTALYA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Mattia Ahmet'in trajik ölümü, yalnızca Türk kamuoyunda değil, aynı zamanda annesi Yasemin Minguzzi'nin müzisyen ve babası Andrea Minguzzi'nin İtalyan şef olması nedeniyle İtalya'da da büyük yankı uyandırmıştı.
Papa'nın aileyi kabul etmesi, uluslararası düzeyde olaya gösterilen hassasiyetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
