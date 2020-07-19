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Dünya

Pantsir'e destek geldi: Rusya Libya’da yeni savunma sistemi konuşlandırdı!

Rusya’nın Libya’daki Jufra Hava Üssüne P-18 radarı konuşlandırdığı uydulara yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:33:00 - 2020-07-19 18:39:16
Pantsir'e destek geldi: Rusya Libya’da yeni savunma sistemi konuşlandırdı!

Rusya’nın Libya’daki en büyük varlığının bulunduğu Jufra Hava Üssüne, 2D erken uyarı ve hedef tespiti imkanı sağlayan P-18 radarı (NATO Kodu: SPOON REST D) konuşlandırdığı uydu görüntülerine yansıdı.

P-18 radarı, bir önceki versiyonu olan P-12’ye göre gelişmiş açısal ayrımcılık ve elektronik karşı önlem (ECCM) kabiliyeti sağlar. Verilerin iletimi hem de alımı için tek bir anten kullanmaktadır. P-18 ile sıklıkla ilişkilendirilen silah sistemleri arasında SA-6 GAINFUL ve SA-3 GOA karadan havaya füze savunma sistemleri bulunuyor. Bu da akıllara Rusya’nın Libya’ya Pantsir-S1 dışında başka bir hava savunma sistemi sevk edip etmediği sorularını getiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai merkezli basın kuruluşu Al Hadath 15 Temmuz 2020’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda yetkililere dayandırarak Hafter güçlerinin Sirte’ye yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığını açıklamıştı. Al Hadath tarafından yapılan paylaşımda Sirte’ye Rus yapımı BUK hava savunma sistemi konuşlandırıldığı ifade edildi. Daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise yine yetkililere dayandırarak S-300 ile birlikte BUK hava savunma sistemlerinin Sirte’ye konuşlandırıldığı açıklandı.

Rusya Libya’ya Savaş Uçakları Göndermişti

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından 26 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, Moskova’nın yakın zamanda Libya’ya savaş uçağı konuşlandırdığını ve Rus devlet destekli özel paralı askerlere destek verdiğini belirtmişti. AFRICOM tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde Jufra hava üssünde Rus yapımı MiG-29, Su-24 ve Su-35 tipi savaş uçakları görülmüştü.

Rusya tarafından onlarca savaş uçağı ve nakliye uçağının konuşlandığı Jufra Hava Üssü, Sirte’nin korunması ve Libya’nın doğusunda yer alan petrol yataklarının Rus paralı askerleri kontrolünde kalması için oldukça önemli. Rusya’nın Jufra hava üssünde birçok Mig-29 ve Su-24 savaş uçağı mevcut. Ek olarak bu üste Rus paralı askerlerinin bulunduğu ifade ediliyor.

18 Temmuz 2020 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı’nca sunulan raporda Libya’da 2.500 civarında Rus Wagner mensubu paralı askerin olduğu ifade edildi. Libya’daki Rus paralı askerleri birçok bölgede faaliyet göstermekte, özellikle petrol yataklarının korunması gibi alanlarda faaliyet gösteren Wagner Group Trablus eksenindeki çatışmalar sırasında sivillerin evlerine yüzlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın tuzaklayarak birçok sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

P-18 radarının özellikleri

Frekans: 150-170 MHz
Güç Çıkışı: 500-540 W (ortalama), 200kW (zirve noktası)
Darbe Tekrarlama Frekansı (PRF): 360 Hz
Menzil: 926 m
Açma / Kapama süresi: 3/5 dakika
Tespit Menzilleri: Savaş uçağı 500 m irtifada 60 km – 10 km irtifada 270 km

Kaynak: Defence Türk 

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