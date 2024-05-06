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Kobi Panplast, Türkiye tarım sulama sektöründe öncü rol üstleniyor
Kobi

Panplast, Türkiye tarım sulama sektöründe öncü rol üstleniyor

Yeniakit Publisher
2024-05-06 08:26:00 -
Panplast, Türkiye tarım sulama sektöründe öncü rol üstleniyor

Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. AŞ, AR-GE çalışmalarıyla da doğru sulama uygulamalarını geliştirme çabasını sürdürüyor.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Pankobirlik kuruluşu olan Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. AŞ, tarım sulama sektöründe öncü rol üstleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2006'da faaliyete geçen ve toplam 200 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesis, yağmurlama, yassı ve yuvarlak damla sulama sistemleri üretimi ile dikkati çekiyor.

Panplast'ın üretim yelpazesinde, çeşitli basınç sınıflarında ve ebatlarda yağmurlama boruları, damla sulama sistemleri ve basınç ayarlı yuvarlak damlama boruları bulunuyor. Bu ürünler, aralarında hububat ve arpa, buğday gibi tarla bitkilerinin yanı sıra mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerde de kullanılıyor.

Şirket, ayrıca AR-GE çalışmalarıyla da doğru sulama uygulamalarını geliştirme çabasını sürdürüyor, bölge istihdamına da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Kadın istihdamına da özel bir önem veren Panplast, tarım sektöründe kalite ve inovasyon ile öne çıkmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pankobirik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Panplast'ın bölge çiftçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve suyun tasarruflu kullanımını teşvik eden bir kuruluş olduğunu belirtti.
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Erkoyuncu, son teknoloji ürünlerle donatılan Panplast tesislerinin damla sulama sistemleri üretiminde uzmanlaştığını ve hem bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşıladığını hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Panlast tesislerinin pazarda hızla yükselerek damlama sulamada ilk sıraya yerleştiğine dikkati çeken Erkoyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Panplast, ülkemizin ilk yassı damla sulama boruları üretimini gerçekleştiren tesisidir. Bu sayede ülke ekonomisinin ithalatla döviz kaybının önüne geçerken, diğer yandan damla sulama sistemlerinin ithal ürünlere göre fiyatının yarı yarıya düşmesini sağlayarak üreticinin sulama ekipmanları maliyetlerini aşağı çekmekte ve damla sulama sisteminin yaygınlaşmasını sağlamaktayız."

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