0553 313 94 23

Pankek hazırlamak gözünüzü korkutmasın!

Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek hem lezzetli hem de pratik bir tarif ile karşınızdayız. Bu pankek tarifi inanın vazgeçilmeziniz olacak...

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
Pankek hazırlamak gözünüzü korkutmasın!

Türk kahvaltısı denildiğinde akla peynir, zeytin, bolca yeşillik ve sahanda yumurta gelir. Buna rağmen hem hafif hem de besleyici olan bu sofralar birçok kişiye özellikle de çocuklara sıkıcı gelir. Siz de sıkıcı kahvaltılara renk katmak istiyorsanız; buyurun size kolay pankek tarifi...

Kolay pankek tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ 

Derin bir kasenin içerisine un, şeker, tuz ve kabartma tozunu alın.

Kuru malzemelerin ortasına havuz açın.

Kuru malzemelerin ortasına ılık süt, yağ ve çırpılmış bir adet yumurtayı ekleyin.

Bir çatal ya da çırpma teli kullanarak pankek hamuruna kıvam verin.

Hamur çok cıvık olursa bir miktar un daha ekleyebilirsiniz.

Unutmayın, pankek hamuru tıpkı kek hamuru gibi bir miktar akışkan olmalı.

Tavayı yağlayıp, yağlamamak size kalmış. Ancak tavanın iyi ısıtılmış olması önemli.

Pankeklerinizi iyice ısıtılmış tavaya bir kepçe yardımıyla boşaltın.

Hazırladığınız pankekleri ev yapımı fıstık ezmesiyle ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camiler bayram namazına hazırlanıyor
    1. Camiler bayram namazına hazırlanıyor
    2. Van’da 9 kaymakam ve 1 vali..
    3. 41 Burda’da bayram çok tatlı geçecek
    4. Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında
    5. İncirin geleceği ve sorunları masaya..
    6. Büyükşehir Yenipazar’a 2 içme suyu..
    7. Başkan Demir: "Durmadan, yorulmadan..
    8. Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine..
    9. Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    10. Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı
    11. Kadın meclis üyelerinden örnek davranış
    12. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
    13. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    14. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    15. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    16. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    17. Adana bayrama hazırlanıyor
    18. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    19. İçli köfteye şekil vermekte..
    20. Kedim neden benden kaçıyor?
    21. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    22. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    23. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    24. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    25. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    26. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    27. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    28. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    29. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    30. Didim’de belediye beton santrali..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek