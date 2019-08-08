Pankek hazırlamak gözünüzü korkutmasın!

Türk kahvaltısı denildiğinde akla peynir, zeytin, bolca yeşillik ve sahanda yumurta gelir. Buna rağmen hem hafif hem de besleyici olan bu sofralar birçok kişiye özellikle de çocuklara sıkıcı gelir. Siz de sıkıcı kahvaltılara renk katmak istiyorsanız; buyurun size kolay pankek tarifi...

Kolay pankek tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Derin bir kasenin içerisine un, şeker, tuz ve kabartma tozunu alın.

Kuru malzemelerin ortasına havuz açın.

Kuru malzemelerin ortasına ılık süt, yağ ve çırpılmış bir adet yumurtayı ekleyin.

Bir çatal ya da çırpma teli kullanarak pankek hamuruna kıvam verin.

Hamur çok cıvık olursa bir miktar un daha ekleyebilirsiniz.

Unutmayın, pankek hamuru tıpkı kek hamuru gibi bir miktar akışkan olmalı.

Tavayı yağlayıp, yağlamamak size kalmış. Ancak tavanın iyi ısıtılmış olması önemli.

Pankeklerinizi iyice ısıtılmış tavaya bir kepçe yardımıyla boşaltın.

Hazırladığınız pankekleri ev yapımı fıstık ezmesiyle ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.