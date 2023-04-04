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Spor Pankartta bakın ne yazıyor! Müslümanlardan PSG taraftarına alkış
Spor

Pankartta bakın ne yazıyor! Müslümanlardan PSG taraftarına alkış

Yeniakit Publisher
2023-04-04 13:18:00 -
Pankartta bakın ne yazıyor! Müslümanlardan PSG taraftarına alkış

PSG taraftarları, açtıkları pankartla, Fransa Futbol Federasyonu'nun oruç yasağına tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain'in (PSG), dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF’nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

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Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims’e karşı kaybetmişti.

İngiltere'de de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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Yorumlar

Hakkı

CAHAPEYE OY VERMİYORUZ GARDAŞ

h.hüseyin

chp ye oy vermeyin. bu parti ülkenin her şeyine yabancı. Türk düşmanlarına dost. pkk, pyd, hdp, abd ve de düşman avrupa ya dost. ülkeme yazık, nerden gelmiş bu kadar düşman.
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