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Siyaset Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?
Siyaset

Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?

Yeniakit Publisher
2023-11-03 13:35:00 -
Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından asılan dev pankartta harf hatası gündem oldu. Yalnız yerine 'yanlız' yazılan dev pankart 'Koskoca CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?' dedirtti.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından asılan dev pankartta harf hatası gündem oldu. Yalnız yerine 'yanlız' yazılan dev pankart 'Koskoca CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?' dedirtti.

CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Değişim tartışmalarının döndüğü CHP'de kurultaya 1 gün kala Ankara Spor Salonu'na asılan dev pankart dikkat çekti.

KOSKOCA CHP'DE TÜRKÇE BİLEN BİRİ YOK MU?

Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankartta harf hatası gündem oldu.

'Yalnız' yerine 'yanlız' yazılan dev afiş 'Koskoca CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?' dedirtti.
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TDK: DOĞRU KULLANIMI YALNIZ

Söz konusu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, 'yalnız' şeklinde olmaktadır.

Bu kelimenin yanlış olan yazılışı "yanlız" olarak yazılmış olanıdır.

Doğru olarak yazılmış olan şekli ise "yalnız" şeklinde yazılmış olanıdır.

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