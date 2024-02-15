Panik ‘Yavaş yavaş’ başladı! AK Partili Turgut Altınok'un seçim afişlerine saldırı
Daha önce CHP'li Mansur Yavaş'ın idaresindeki ABB ekipleri tarafından sökülen Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerine çirkin saldırılar devam ediyor.
Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerine çirkin saldırılar devam ediyor.
Son olarak Ankara Batıkent'te Altınok'un seçim afişleri yırtıldı.
Mansur'un da hedefinde
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bağlı zabıta, Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini kaldırmak için adeta sokak geziyor.
Sivil giyimli belediye görevlilerinin, zabıta araçları ve vinçle eşliğinde, muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan seçim afişlerini tek tek kopardıkları belirlenmişti.