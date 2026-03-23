Panik satışları devam ediyor! Savaş korkusu Dubai'yi vurdu: Zenginler kaçıyor!

Bölgedeki askeri hareketlilik ve İran-İsrail hattındaki gerilim nedeniyle can derdine düşen küresel zenginler, lüks malikanelerini ellerinden çıkarmak için panik satışlarına başladı.

Savaşın gölgesinde kalan emlak piyasasında sadece 20 günde yaşanan dramatik düşüş, zenginlerin şehri terk etme telaşını gözler önüne serdi. 1 Mart'ta 4.4 milyon dolar değer biçilen lüks bir villa, savaş korkusunun tetiklediği panikle 20 Mart itibarıyla 3.9 milyon dolara kadar geriledi. Sadece üç haftada 463 bin doların buharlaştığı bu tabloda, gayrimenkul yatırımlarının yerini kaçış biletleri aldı. Bir dönem servetlerin sergilendiği Dubai sokaklarında şimdilerde belirsizlik ve korku hakim olurken, lüks konut balonunun savaş rüzgarlarıyla sönmeye başladığı belirtiliyor.